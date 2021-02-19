Немецкий физик назвал «вероятную» версию происхождения коронавируса 

Немецкий физик Роланд Визендангер рассказал о "вероятной" версии происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал ZDF. Он отметил, что "провел собственное расследование", в результате которого пришел к выводу о лабораторном происхождении COVID-19.

По его словам, он проводил исследование научных материалов и публикаций СМИ в период с января по декабрь 2020 года. Кроме того, профессор проводил обсуждение изученных материалов со своими коллегами.

"Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — подчеркнул Визендангер.

При этом Гамбургский университет прокомментировал работу физика и отметил, что она не претендует на научность, несмотря на наличие весомых аргументов к гипотизе.