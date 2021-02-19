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Немецкий физик назвал «вероятную» версию происхождения коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Немецкий физик назвал «вероятную» версию происхождения коронавируса
Фото: Reuters
Немецкий физик Роланд Визендангер рассказал о "вероятной" версии происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал ZDF. Он отметил, что "провел собственное расследование", в результате которого пришел к выводу о лабораторном происхождении COVID-19.
По его словам, он проводил исследование научных материалов и публикаций СМИ в период с января по декабрь 2020 года. Кроме того, профессор проводил обсуждение изученных материалов со своими коллегами.
"Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — подчеркнул Визендангер.
При этом Гамбургский университет прокомментировал работу физика и отметил, что она не претендует на научность, несмотря на наличие весомых аргументов к гипотизе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Ранее в ВОЗ заявили, что считают маловероятной версию о завозе COVID-19 в Китай извне.
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Наука и техника , ВОЗ , Китай
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