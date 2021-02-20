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Женщина с металлоискателем нашла сокровища викингов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Женщина с металлоискателем нашла сокровища викингов
Фото: Manx National Heritage Museum
На британском острове Мэн женщина, увлекающаяся кладоискательством, нашла сокровища викингов. Об этом сообщает издание The Guardian.
Кэт Джайлс (Kath Giles) обнаружила клад в конце 2020 года, когда прочесывала частную территорию с металлоискателем. Ей удалось откопать золотой браслет, крупную брошь из серебра, серебряный нарукавник и другие украшения. Женщина сразу поняла, что наткнулась на что-то важное, и связалась с Музеем национального наследия острова Мэн.
По мнению специалистов, клад был спрятан примерно в 950 году нашей эры. «Браслет — особенно редкая находка, — утверждает куратор музея Эллисон Фокс (Allison Fox). — Во времена викингов вещи редко делали из золота. Для торговли и демонстрации богатства куда чаще использовали серебро. Существуют оценки, по которым золото стоило в 10 раз дороже золота, поэтому такой браслет мог быть эквивалентом 900 серебряных монет».
В феврале 2021 года находку Джайлс официально признали сокровищем. Ее передадут на хранение в Музей национального наследия острова Мэн, а кладоискательнице и владельцу земли выплатят вознаграждение. Для определения его величины предстоит оценить рыночную стоимость найденных предметов. «В данный момент нам известно их значение для истории и культуры острова Мэн, — пояснила Фокс. — Их финансовая ценность будет определена в будущем».
В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.
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Наука и техника , Германия , Дания , Остров Мэн
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