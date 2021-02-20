Apple научит iPhone снимать 360-градусные изображения 

Apple изучает способ объединить снимки с нескольких iPhone, чтобы превратить систему в 360-градусную камеру.

Как уточняют источники, Apple продолжает изучать перископные камеры для следующего поколения своих смартфонов. Последняя патентная заявка компании показывает, что она пытается придумать, как использовать массив камер сразу нескольких устройств. То есть смартфоны должны быть синхронизированы, чтобы передавать изображения одновременно. Эти снимки затем будут объединены в один.