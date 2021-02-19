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Москва

Microsoft официально представила Office 2021 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Microsoft официально представила Office 2021
Фото: Ferra.ru
Microsoft официально представила две версии Office — потребительскую Office 2021 и Office LTSC для бизнеса. Новое ПО будет доступно позже в этом году для Windows и macOS. Важная особенность новинки — отсутствие подписки.
Microsoft не раскрыла полностью функции и изменения в Office 2021, но известно, что Office LTSC получит поддержку тёмного режима, динамических массивов и другие нововведения. Office 2021 будет включать аналогичные функции. При этом ожидать серьёзных изменений в пользовательском интерфейсе не стоит.
Office LTSC теперь будет поддерживаться только пять лет вместо семи. цены на Office Professional Plus и Office Standard увеличатся на 10% для бизнеса. Стоимость потребительской версии Office 2021 останется прежней.
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Наука и техника , Microsoft
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