Microsoft официально представила Office 2021 

Microsoft официально представила две версии Office — потребительскую Office 2021 и Office LTSC для бизнеса. Новое ПО будет доступно позже в этом году для Windows и macOS. Важная особенность новинки — отсутствие подписки.

Microsoft не раскрыла полностью функции и изменения в Office 2021, но известно, что Office LTSC получит поддержку тёмного режима, динамических массивов и другие нововведения. Office 2021 будет включать аналогичные функции. При этом ожидать серьёзных изменений в пользовательском интерфейсе не стоит.

Office LTSC теперь будет поддерживаться только пять лет вместо семи. цены на Office Professional Plus и Office Standard увеличатся на 10% для бизнеса. Стоимость потребительской версии Office 2021 останется прежней.