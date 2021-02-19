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Москва

Немецкий ученый раскрыл происхождение коронавируса 

Мария Иванова 15 минут назад
Немецкий профессор Роланд Визендангер пришел к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился по миру в результате аварии в уханьской лаборатории. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, Визендангер собрал более 600 аргументов, пытаясь доказать свою точку зрения. Для своего исследования он проанализировал публикации о коронавирусе в специализированных журналах и социальных сетях.
Ученый отметил, что промежуточного носителя, передавшего коронавирус от летучей мыши к человеку, не удалось установить за целый год. Он отметил, что в случае с предыдущими эпидемиями — SARS и MERS — промежуточное животное специалисты идентифицировали достаточно быстро.
По мнению Визендангера, в пользу искусственного происхождения вируса говорит тот факт, что SARS-CoV-2 удивительно хорошо соединяется с рецепторами человеческих клеток. Также он заявил, что первой заразившейся стала молодая женщина-ученый из Уханьского института вирусологии.
Как писал «Рамблер», ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучавшие происхождение коронавируса, завершили работу в Китае.
По словам ученых, они нашли «важные подсказки» о роли уханьского рынка морепродуктов в распространении вируса.
Исследователи не могли проследить четкий путь перехода коронавируса от летучих мышей к человеку, что породило теории об «утечке» ковида из Уханьского института вирусологии. Подобные версии отвергает зоолог Питер Дашак, член миссии ВОЗ в Китае. Он заявил, что специалисты нашли «важные улики», указывающие на стартовую точку пандемии. По его словам, поездка на уханьский рынок, где продавались морепродукты и дикие животные, была «особенно полезной» для ученых.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ
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