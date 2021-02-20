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Москва

WhatsApp применит санкции к отказавшимся от новых правил 

Говорит Москва и ещё 8 3 часа назад
WhatsApp применит санкции к отказавшимся от новых правил
Фото: РИА Новости
Согласно ему, данные о номере телефона будут переданы Facebook. Такая возможность сохранится до 15 мая, сообщает TechCrunch.
После компания применит санкции к такому «молчуну» — через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения.
Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учётную запись, которая считается неактивной.
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