Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ученые предположили, что неандертальцев сгубило магнитное поле 

Газета.Ru и ещё 2 32 минуты назад
Ученые допустили гибель неандертальцев из-за магнитного поля
Фото: РИА Новости
Нарушение магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад загнало неандертальцев в пещеры и способствовало их вымиранию, считают ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Science.
Около 41 тыс. лет назад произошло событие Лашамп — смещение полюсов Земли, которое продлилось почти 800 лет и повлекло за собой множественные изменения флоры и фауны.
Чтобы узнать больше о произошедшем, исследователи изучили образцы агатиса южного — дерева, которое сохранилось в осадочных породах возрастом более 40 тыс. лет. С помощью анализа годовых колец исследователи смогли датировать всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере. Он предшествовал событию Лашамп и произошел около 42 тыс. лет назад. Обнаруженные изменения исследователи назвали событием Адамса — в честь писателя Дугласа Адамса, в книге которого "Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике" 42 предлагается как "ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого".
Магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от космического излучения. Если оно ослабевает, космическое излучение способно нанести планете серьезный вред. Во время события Адамса магнитное поле Земли упало до 0-6%, поясняют исследователи. Космическое излучение привело к изменениям климата на всей планете. Новые данные согласуются с изменениями окружающей среды, происходившими во всем мире, например, исчезновением крупных австралийских животных. Также событие Адамса совпадает с активным распространением пещерной живописи. Исследователи полагают, что климатические изменения заставили неандертальцев искать укрытия в пещерах гораздо чаще, чем раньше. Следы охры на стенах пещер наталкивают на мысль, что неандертальцы использовали ее в качестве солнцезащитного крема. Также, возможно, изменения привели к росту конкуренции между группами неандертальцев, что способствовало их вымиранию. Хотя это лишь допущение, ученые отмечают, что событие Адамса, в любом случае, стало важным фактором в изменении климата планеты. В современных условиях событие Адамса привело бы к катастрофе, подчеркивают они. Уровень углерода в атмосфере выше, чем когда-либо, и изменения в магнитном поле приведет к непоправимому ущербу. Поэтому важно снизить риски, пока нечто подобное не повторилось.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Газета.Ru: последние новости
Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной Вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной Онищенко объяснил создание вакцины "Спутник V" в короткие сроки Онищенко объяснил создание вакцины "Спутник V" в короткие сроки МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
Комментарии 1
Наука и техника , Дуглас Адамс , Австралия , Сидней
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
01:44
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
00:39
Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз
Армия
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
01:42
Видео выброски десанта и техники под Волгоградом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение