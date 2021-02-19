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Видео с найденными древнеримскими саркофагами 

Вадим Дроздов 28 минут назад
18 февраля в израильском сафари-парке были найдены два древнеримских саркофага. Рабочие, строившие в сафари-парке под Тель-Авивом новую лечебницу для зверей, наткнулись в земле на каменные глыбы и попытались вытащить их. Приехавшие на место археологи подтвердили, что найдены саркофаги относятся к эпохе Древнего Рима. Приблизительный возраст находки составляет примерно 1800 лет. На саркофагах хорошо сохранились каменные диски, которые должны были защищать души умерших в загробном мире. А также цветочные гирлянды, характерные для захоронений знатных римлян. В орнаменте должны были присутствовать виноградные грозди, но по какой-то причине их не оказалось.
Наука и техника , Видео
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