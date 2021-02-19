18 февраля в 23:53 по московскому времени на поверхность Марса совершил посадку планетохода NASA под названием "Perseverance" ("Настойчивость"). Посадка продолжалась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Как отметили специалисты ведомства, для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля. С него аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах. Предполагается, что приборы "Perseverance" среди прочего позволят найти доказательства жизни на Красной планете в прошлом.
Видео посадки на Марс планетохода «Perseverance»
Наука и техника , Видео , NASA
Читайте также