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«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой аппарата Perseverance на Марс 

RT на русском и ещё 5 8 часов назад
«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс.

«От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — говорится в сообщении в Twitter.

Он пожелал удачи и выполнения программы научных исследований.
Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.
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Наука и техника , Сергей Савельев , Роскосмос
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