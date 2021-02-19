«Роскосмос» поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс.
«От лица руководства «Роскосмоса» поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — говорится в сообщении в Twitter.
Он пожелал удачи и выполнения программы научных исследований.
Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса. Как заявили в NASA, повреждений аппарата не зафиксировано.