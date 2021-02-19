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Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
Фото: Газета.Ru
Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте BioNTech. Первые участницы уже сделали прививки, указано в сообщении.
Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.
Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста. Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн
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Наука и техника , Pfizer , Москва , Нью-Йорк , США
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