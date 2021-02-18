Длительное ношение маски может привести к потере зубов, предупреждает «Сноб»

В зарубежных СМИ уже появился специальный термин mask mouth, обозначающий проблемы с зубами и деснами, вызванные длительным ношением маски.

Американские стоматологи сравнивают эффект от ношения маски для ротовой полости с последствиями употребления наркотических веществ: на зубах появляется кариес, трещины и темные пятна, а десна разрушаются.

Стоматологи объясняют, что постоянное ношение маски может привести к росту количества бактерий во рту из-за того, что они не могут вовремя покинуть ротовую полость при ношении маски.

Кроме того, из-за необходимости дышать ртом во рту появляется сухость — она приводит к кариесу и заболеваниям десен.

Пока ношение масок остается необходимостью, стоматологи советуют пить больше воды и жевать жвачку без сахара. Борьбу же с самим кариесом, по их мнению, следует вести систематически: регулярно чистить зубы и не злоупотреблять сладким.