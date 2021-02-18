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Длительное ношение маски может привести к потере зубов 

Вероника Полынина 13 минут назад
Длительное ношение маски может привести к потере зубов
Фото: Reuters
Длительное ношение маски может привести к потере зубов, предупреждает «Сноб».
В зарубежных СМИ уже появился специальный термин mask mouth, обозначающий проблемы с зубами и деснами, вызванные длительным ношением маски.
Американские стоматологи сравнивают эффект от ношения маски для ротовой полости с последствиями употребления наркотических веществ: на зубах появляется кариес, трещины и темные пятна, а десна разрушаются.
Стоматологи объясняют, что постоянное ношение маски может привести к росту количества бактерий во рту из-за того, что они не могут вовремя покинуть ротовую полость при ношении маски.
Кроме того, из-за необходимости дышать ртом во рту появляется сухость — она приводит к кариесу и заболеваниям десен.
Пока ношение масок остается необходимостью, стоматологи советуют пить больше воды и жевать жвачку без сахара. Борьбу же с самим кариесом, по их мнению, следует вести систематически: регулярно чистить зубы и не злоупотреблять сладким.
Как сообщал «Рамблер», в феврале главы Удмуртии и Чечни отменили правило об обязательном ношении масок в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Однако Роспотребнадзор воспринял идею властей Удмуртии и Чечни негативно.
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Комментарии
Наука и техника , Роспотребнадзор
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