Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой 

ТАСС и ещё 2 38 минут назад
В работе сервисов «Яндекс Go» произошел сбой
Фото: ТАСС
Сбой произошел в работе всех сервисов "Яндекс Go" — "Яндекс. Еда", "Яндекс. Лавка" и "Яндекс. Такси". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей могли возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", — сказали там, уточнив, что речь идет про все сервисы "Яндекс Go".

Пользователи также зафиксировали сбои в работе сервисов "Яндекс". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, пользователи начали фиксировать проблемы около 13:00 по мск. При этом 80% пожаловавшихся отмечают проблемы с работой сайта компании, 15% сообщают о сложностях в работе почты, еще 4% — с деньгами. На данный момент на сервисе зафиксировано более 350 жалоб.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТАСС: последние новости
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце Эксперт рассказал об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса Эксперт рассказал об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok
Наука и техника , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
00:28
Водитель увернулся от летящего на него пикапа
Происшествия В мире
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
02:46
Сотрудница почты избила блогершу из-за бандероли
Происшествия
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение