Ученые открыли останавливающее старение лекарство

Японские ученые заявили, что уже через 5-10 лет появится лекарство, останавливающее процесс старения и омолаживающее организм. Об этом сообщил профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси, пишет РИА Новости.

По его словам, еще 60 лет назад американский ученый Леонард Хейфлик обнаружил, что клетки способны делиться лишь определенное количество раз, после чего этот процесс прекращается, в организме начинают накапливаться стареющие клетки, они вызывают воспаление и старение.

Наканиси пояснил, что при удалении таких клеток можно будет добиться существенного улучшения симптомов старения. Ученые выяснили, что для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1 — ей необходим этот фермент для того, чтобы выжить. Если использовать ингибитор (тормозящее вещество), по словам ученого, то можно будет уничтожить все клетки, провоцирующие воспаление, включая стареющие клетки.

В качестве такого ингибитора японские специалисты намерены использовать уже существующий препарат, сейчас он проходит клинические испытания на мышах в качестве лекарства от некоторых видов рака. Они дают положительные результаты.

«Произошло резкое улучшение в органах и структурах, претерпевших возрастные изменения», — сказал Наканиси, отметив, что ученые сами были удивлены полученными результатами по борьбе с возрастными изменениями.

По его словам, происходит не только «омоложение» внутренних органов, но и укрепление всего организма.

По словам ученого, применение этого открытия на людях уже не за горами. Сейчас проходит первая фаза клинических испытаний лекарства. Если не будет побочных явлений, то его можно будет применять на пожилых людях через 5-10 лет. Наканиси добавил, что если применять такое лекарство, то максимальная продолжительность жизни останется 120 лет, однако человек практически перестанет болеть «старческими» болезнями, он будет сохранять здоровье до конца своих дней.