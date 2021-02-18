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«Пандемия продолжается»: как погода повлияет на распространение COVID-19 

ТК «Звезда» 5 минут назад
Изменение погоды может повлиять на COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, как изменение погоды сможет повлиять на распространение коронавирусной инфекции. По его словам, потепление окажет положительное воздействие на ситуацию с вирусом. Тем не менее этот эффект может продлиться недолго.

«Число зараженных людей большое, в общем пандемия продолжается, хотя она пошла на спад. По крайней мере данная волна пошла на спад», — указал вирусолог.

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается падение частоты заражений во многих странах, в том числе в России.

«Но это не значит, что эпидемия закончилась или заканчивается, поэтому все противоэпидемические меры остаются — в той или иной степени, не обязательно в предельно жесткой — и вакцинация необходима», — заключил Альтштейн.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора назвал три главных показателя, которые могут давать основания для ослабления режима. Ими стали коэффициент распространения инфекции ниже 0,7, наполовину свободный коечный фонд и наличие определенного количества аппаратов ИВЛ.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Роспотребнадзор
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