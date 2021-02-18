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Врач рассказала, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови 

Мир24 и ещё 5 18 минут назад
Тяжесть протекания COVID-19 связали с группой крови
Фото: РИА Новости
Исследователи продолжают изучать коронавирус. Ученые до сих пор выясняют, существует ли связь между группой крови и вероятностью заболеть COVID-19. О результатах исследования агентству «Прайм» рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.
По ее словам, пока проведенные исследования еще не дают точной картины. Но существуют определенные закономерности, которые прослеживают специалисты.
Так, среди перенесших коронавирус меньше всего пациентов с I группой крови. Тяжело протекает заболевание у людей со II и IV группами крови. Сложнее всего справиться с коронавирусом пациентам с IV группой.
Врач отметила, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь ковида и группы крови, отличаются.
Недавно в Финляндии обнаружили «невидимый» для ПЦР-тестов штамм COVID-19. Новый вариант вируса выявили ученые лаборатории Vita совместно со специалистами Института биотехнологии Хельсинкского университета.
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Наука и техника , Китай
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