Тяжесть протекания COVID-19 связали с группой крови

Исследователи продолжают изучать коронавирус. Ученые до сих пор выясняют, существует ли связь между группой крови и вероятностью заболеть COVID-19. О результатах исследования агентству «Прайм» рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

По ее словам, пока проведенные исследования еще не дают точной картины. Но существуют определенные закономерности, которые прослеживают специалисты.

Так, среди перенесших коронавирус меньше всего пациентов с I группой крови. Тяжело протекает заболевание у людей со II и IV группами крови. Сложнее всего справиться с коронавирусом пациентам с IV группой.

Врач отметила, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь ковида и группы крови, отличаются.