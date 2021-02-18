Создатели «Спутника V» предложили ускорить поставки вакцины в ЕС

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Ускорить массовые поставки «Спутник V» в Европу, задействовав производственные мощности на местах после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) предложили разработчики вакцины.

В сообщении разработчиков в Twitter говорится о договорённости, по которой масштабные поставки вакцины в Европу могут начаться после одобрения препарата ЕМА и завершения массовой вакцинации российских граждан в июне 2021 года. При этом срок поставок может быть сокращён, если удастся привлечь производственные объекты ЕС , ожидающие одобрения вакцины со стороны ЕМА.

Пока же РФ будет поставлять препарат в Венгрию и ещё несколько стран Евросоюза, решивших заказать вакцину напрямую.

При этом ЕМА уже назначила докладчиков для процедуры регистрации «Спутник V» в Европе. Следующий шаг — заявка создателей вакцины для авторизации на рынке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что российский препарат не производится в странах Европы, а это является одним из важнейших условий для централизованной закупки. По её словам, нужно обеспечить стабильное производство, которое сможет производить препарат высокого качества. Для этого сперва должна пройти процедура инспекции места.

Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и многих других государствах.