В Финляндии нашли «невидимый» для ПЦР-тестов штамм COVID-19

В лаборатории Vita в Финляндии выявили новый штамм SARS-CoV-2, который получил название Fin-796H. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

Отмечается, что новый вариант вируса был обнаружен специалистами Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета в образце коронавируса из южной Финляндии.

«Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов», — сообщили в организации.

На данный момент в мире обнаружено несколько различных штаммов SARS-CoV-2. Большинство из них имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Однако финский штамм коронавируса, согласно заявлениям специалистов, может оставаться незамеченным при ПЦР-тесте.