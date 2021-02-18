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В Финляндии обнаружили «невидимый» для ПЦР-тестов штамм COVID-19 

Мир24 и ещё 3 38 минут назад
В Финляндии нашли «невидимый» для ПЦР-тестов штамм COVID-19
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
В лаборатории Vita в Финляндии выявили новый штамм SARS-CoV-2, который получил название Fin-796H. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.
Отмечается, что новый вариант вируса был обнаружен специалистами Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета в образце коронавируса из южной Финляндии.

«Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов», — сообщили в организации.

На данный момент в мире обнаружено несколько различных штаммов SARS-CoV-2. Большинство из них имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Однако финский штамм коронавируса, согласно заявлениям специалистов, может оставаться незамеченным при ПЦР-тесте.
Ранее Роспотребнадзор представил новый экспресс-тест на COVID-19. Он основан на технологии LAMP, которая позволяет выявлять возбудитель коронавирусной инфекции на ранней стадии, а также быстрее, чем тесты на основе ПЦР.
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Наука и техника , В мире , ВОЗ , Роспотребнадзор , Финляндия
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