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Москва

Microsoft начала удалять Flash из Windows 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Microsoft начала удалять Flash из Windows
Фото: depositphotos.com
Microsoft выпустила обновление, удаляющее Adobe Flash Player (AFP). Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты заметили, что компания начала разворачивать минорный апдейт KB4577586, одним из главных предназначений которого является удаление неактивных компонентов из системы. В частности, обновление очистит ОС от Adobe Flash Player и следов программного обеспечения. Апдейт будет доступен для всех пользователей через Центр обновления в течение ближайших нескольких недель.
Авторы обратили внимание, что KB4577586 является необязательным апдейтом, однако он устанавливается автоматически при проверке свежих обновлений Windows. Процесс установки занимает не более пяти минут, после него ОС попросит пользователя перезагрузить компьютер. В результате перезагрузки Flash Player и все компоненты программного обеспечения Adobe будут удалены из системы.
После установки KB4577586 Flash Player нельзя будет вернуть на компьютер. При этом апдейт от Microsoft не удаляет компоненты AFP, которые ранее были инсталлированы в сторонние приложения, например в браузеры.
Журналисты подчеркнули, что некоторые системные компоненты Windows функционировали с помощью Flash Player. Однако специалисты Microsoft избавляются от устаревшего ПО, в частности, уже отключили поддержку AFP в своем браузере Edge.
Adobe Flash — мультимедийная платформа, используемая для создания рекламных баннеров, анимации, игр, воспроизведения аудио и видео. Поддержка ПО компанией Adobe была прекращена 31 декабря 2020 года. Первая версия Flash Player появилась 1 января 1996 года.
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Комментарии
Наука и техника , Microsoft , France-Presse
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