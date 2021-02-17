Учёные: пандемия COVID-19 проходит по сценарию «испанки»

Пандемия коронавируса развивается по сценарию «испанки» — смертоносной эпидемии гриппа сто лет назад. Длительность пандемии может составить порядка трех лет, с цикличностью, характерной для гриппа.

Об этом 17 февраля «РБК Петербург » рассказал завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ, профессор Алексей Яковлев

По словам специалиста, ранее возглавлявшего инфекционную больницу им. Боткина в Петербурге, в 2020 году и в январе 2021 года почти не выявляется зараженных гриппом, поскольку респираторные вирусы плохо сочетаются друг с другом.

«Вирусы конкурируют за нас друг с другом, и есть реалистичное предположение, что коронавирус победил грипп — и станет теперь нашим главным респираторным вирусом», — отметил Яковлев.

Таким образом новый, уже третий, подъем заболеваемости COVID-19, как и при гриппе, стоит ожидать осенью.

«Мы миновали подъем не в результате вакцинирования — число провакцинированных пока ничтожно для какого-либо влияния на эпидемию — а исключительно в результате громадного числа переболевших», — пояснил специалист.

При этом он отметил, что третья волна может быть тяжелее чем вторая, это будет зависеть от мутаций инфекции.

Такого же мнения придерживается и заведующий Вирусологическим центром, начальник сектора клинико-генетических исследований СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» Олег Глотов, который уточнил, что есть несколько факторов, говорящих в пользу вероятности третьей волны: распространение более заразных штаммов вируса, факты повторного заражения и погодный фактор: наиболее быстро вирус распространяется весной и осенью.

Поэтому третьего подъема заболеваемости, по словам специалиста, можно ожидать уже в мае текущего года. Всё зависит от того, как будет разворачиваться ситуация в середине весны и как будет проходить кампания по массовой вакцинации.

Отметим, согласно официальным данным, с начала вакцинации, а это октябрь 2020 года, по настоящий момент, в пяти миллионном Петербурге получили вакцину чуть более 178 тыс. горожан, из них лишь 42,5 тысячи — полностью завершили вакцинацию.