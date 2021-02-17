Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ученые создали убивающую COVID-19 маску 

Ferra.ru 43 минуты назад
Ученые создали убивающую COVID-19 маску
Фото: Ferra.ru
Ученые французской компании BioSerenity разработали уничтожающую коронавирусную инфекцию маску.
Об этом стало известно благодаря BFMTV. Глава фирмы Марк Фруэн отметил, что маска оснащена возможностью «блокировать» вирусы. Сама маска выполнена из четырех слоев. Один из них имеет бактерицидный и антивирусный эффект. Отмечается, что разработка предназначена для единичной эксплуатации. Причем носить ее рекомендуется максимум четыре часа.
Стоимость новинки — 1,49 евро или около 132 рублей. Продавать ее начали буквально в этот вторник. В дальнейшем в компании BioSerenity намерена сертифицировать хирургическую модификацию такой маски и передавать экземпляры медицинским работникам.
Ранее мы писали о том, что исследователи нашли новое применение использованным медицинским маскам. Они создали материал, с помощью которого их них можно делать дороги.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Ferra.ru: последние новости
Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке Одну из планет Солнечной системы назвали мифом Одну из планет Солнечной системы назвали мифом
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение