Ученые создали убивающую COVID-19 маску 

Ученые французской компании BioSerenity разработали уничтожающую коронавирусную инфекцию маску.

Об этом стало известно благодаря BFMTV. Глава фирмы Марк Фруэн отметил, что маска оснащена возможностью «блокировать» вирусы. Сама маска выполнена из четырех слоев. Один из них имеет бактерицидный и антивирусный эффект. Отмечается, что разработка предназначена для единичной эксплуатации. Причем носить ее рекомендуется максимум четыре часа.

Стоимость новинки — 1,49 евро или около 132 рублей. Продавать ее начали буквально в этот вторник. В дальнейшем в компании BioSerenity намерена сертифицировать хирургическую модификацию такой маски и передавать экземпляры медицинским работникам.