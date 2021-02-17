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Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс 

Ferra.ru 35 минут назад
Разработчик «Сармата» изобрёл ракету для полётов на Луну и Марс
Фото: Ferra.ru
Российские журналисты обнаружили патент государственного ракетного центра имени Макеева. Компания, разработавшая боевое оружие «Сармат», изобрела новую ракету для полётов на Луну и Марс.
Согласно имеющимся документам, в центре намерены разработать носители, которые могут быть полезны в изучении планет Солнечной системы, пишет РИА Новости. При этом в частности называются экспедиции на естественный спутник Земли Луну, а также на Марс.
В качестве «сердца» новых ракет должны будут выступить кислородно-водородные двигатели РД-0120. Их изначально создавали для советского сверхтяжёлого носителя «Энергия».
Специалисты отмечают, что новейшие российские решения могут стать отличной альтернативой американским носителям Falcon Heavy. Именно они, к слову, на сегодняшний день являются единственными в мире эксплуатируемыми сверхтяжёлыми ракетами.
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Наука и техника , РИА Новости
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