Сбой при стыковке «Прогресса» могла вызвать ошибка программы

Причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении, полагает космонавт Сергей Рязанский.
«Скорее это связано с математикой внутри. Система наведения там очень сложная. Мы тоже когда-то стыковали корабль вручную, и тоже там изменили аппаратуру и была новая математика. И ошибка была в математике. Специалисты должны будут сейчас проанализировать и сказать, как и что. Бывают какие-то невыловленные фишки», — передает РИА «Новости» слова космонавта.
Рязанский отметил, что ранее система ГЛОНАСС не использовалась для наведения корабля на МКС на ближнем этапе причаливания.
«Такого не было», — сказал космонавт.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».
Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.