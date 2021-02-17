Сбой при стыковке «Прогресса» могла вызвать ошибка программы

«Скорее это связано с математикой внутри. Система наведения там очень сложная. Мы тоже когда-то стыковали корабль вручную, и тоже там изменили аппаратуру и была новая математика. И ошибка была в математике. Специалисты должны будут сейчас проанализировать и сказать, как и что. Бывают какие-то невыловленные фишки», — передает РИА «Новости» слова космонавта.