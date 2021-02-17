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Космонавт назвал возможную причину сбоя при стыковке «Прогресса» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 38 минут назад
Сбой при стыковке «Прогресса» могла вызвать ошибка программы
Фото: Роскосмос
Причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении, полагает космонавт Сергей Рязанский.

«Скорее это связано с математикой внутри. Система наведения там очень сложная. Мы тоже когда-то стыковали корабль вручную, и тоже там изменили аппаратуру и была новая математика. И ошибка была в математике. Специалисты должны будут сейчас проанализировать и сказать, как и что. Бывают какие-то невыловленные фишки», — передает РИА «Новости» слова космонавта.

Рязанский отметил, что ранее система ГЛОНАСС не использовалась для наведения корабля на МКС на ближнем этапе причаливания.

«Такого не было», — сказал космонавт.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».
Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
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Наука и техника , Сергей Рязанский , Роскосмос , РИА Новости
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