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Apple может выпустить iPhone с 240 Гц экраном 

Ferra.ru 1 час назад
Apple может выпустить iPhone с 240 Гц экраном
Фото: Ferra.ru
На сайте Управления по патентам и товарным знакам США появилась публикация, посвященная патенту Apple. Так, стало известно, что американская компания может выпустить iPhone с быстрым экраном на 240 Гц.
В патенте сообщается, что iPhone, стандартная частота обновления дисплея которого достигает 60 Гц, сможет увеличивать этот показатель вплоть до 240 Гц. Таким образом скорость прорисовки изображения увеличится в четыре раза.
Напомним, что ранее iPhone 12 приписывали наличие режиме ProMotion, которая подразумевает частоту обновления 120 Гц. Как выяснилось, смартфон не получил это нововведение, поскольку компания не хотела жертвовать автономностью работы аппарата. Сейчас источники считают, что компания оснастит 120 Гц экраном модель iPhone 12S. Ожидается, что в этом смартфоне появится LTPO-панель со способностью менять частоту обновления.
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Наука и техника , Apple , США
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