Раскрыты шокирующие подробности гибели египетского фараона 

Египетские ученые провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II и выявили новые подробности черепно-мозговых травм, включая ранее неизвестные повреждения, которые бальзамировщики умело скрыли. Авторы предлагают новую интерпретацию событий, происходивших непосредственно до и после смерти фараона. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Мумия фараона Секененра Таа II, правившего Верхним Египтом в 1569–1554 годах до нашей эры, была обнаружена в 1880-х годах. Первое же исследование, проведенное в 1886 году, выявило несколько серьезных травм головы, которые и привели к смерти.

Относительно обстоятельств смерти фараона ученые выдвигали разные теории. Одни считали, что он погиб на поле боя во время битвы с гигсотами, оккупировавшими Центральный и Нижний Египет в течение ста лет, примерно с 1650 по 1550 годы до нашей эры. Другие предполагали, что он был схвачен в бою и казнен гиксотами, третьи — что его убили во сне в результате дворцового переворота.

В пользу последней версии говорит тот факт, что все многочисленные раны расположены с одной, правой стороны черепа, как будто бы погибший перед смертью лежал на боку. При этом, плохое состояние мумии объясняли тем, что бальзамирование производилось в спешке, вдали от королевской мастерской мумификации.

Подлинная причина гибели фараона Секененра представляет определенный исторический интерес, потому что его насильственная смерть косвенным образом привела к объединению Египта. Поэтому исследователи из Каирского университета решили использовать современные медицинские технологии, чтобы попытаться выяснить детали гибели правителя, не повреждая при этом саму мумию.

КТ-сканирование и последующая компьютерная обработка рентгеновских снимков выявили, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия.

"Смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью. При обычной казни связанного заключенного вряд ли палач будет наносить пять ударов под различным углом и разным оружием, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Сахар Салим (Sahar Saleem), профессора радиологии Каирского университета, специализирующейся на палеорадиологии. — Это говорит о том, что Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет".

Профессор Салим и ее соавтор, археолог и бывший египетский министр древностей Захи Хавасс (Zahi Hawass) первыми использовали компьютерную томографию для изучения мумий фараонов и цариц Нового Царства, включая такие известные имена, как Хатшепсут, Тутанхамон, Рамсес II, Тутмос III и Рамсес III.

"И только один Секененра из них погиб на передовой, на поле боя", — подчеркивает ученый.

Основываясь на деталях морфологии, обнаруженных на рентгеновских изображениях, авторы установили, что фараону на момент гибели было около 40 лет — это существенное уточнение по сравнению с предыдущими данными.

Кроме того, КТ-исследование выявило важные детали мумификации тела Секененра. Например, то, что бальзамировщики использовали изощренный метод, чтобы скрыть раны на голове правителя под слоем бальзамирующего материала, аналогичного наполнителям, используемым в современной пластической хирургии. По мнению авторов, это означает, что мумификация происходила в реальной лаборатории, куда доставили тело казненного, а не в плохо оборудованном месте, как интерпретировали ранее.

Ученые отмечают, что их открытие дает новые важные сведения о поворотном моменте в долгой истории Египта.