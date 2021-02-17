Видео пуска ракеты «Saturn V» 

Первый испытательный полет американской сверхтяжелой ракеты-носителя "Saturn V" прошел в 1967 году. Всего в период с 1967 по 1973 годы произведено 13 пусков ракеты-носителя "Saturn V". Все признаны успешными.

"Saturn V" — это американская сверхтяжёлая ракета-носитель семейства Сатурн. Использовалась для реализации пилотируемой посадки на Луну и подготовки к ней по программе «Аполлон», а также, в двухступенчатом варианте, для выведения на околоземную орбиту орбитальной станции «Скайлэб». Ракета-носитель выполнена по трёхступенчатой схеме, с последовательным расположением ступеней. Главный конструктор проета — Вернер фон Браун. Особенностью предполётной отработки "Saturn V" стал беспрецедентный объём наземных испытаний ракетного комплекса.