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Видео пуска ракеты «Saturn V» 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Первый испытательный полет американской сверхтяжелой ракеты-носителя "Saturn V" прошел в 1967 году. Всего в период с 1967 по 1973 годы произведено 13 пусков ракеты-носителя "Saturn V". Все признаны успешными.
"Saturn V" — это американская сверхтяжёлая ракета-носитель семейства Сатурн. Использовалась для реализации пилотируемой посадки на Луну и подготовки к ней по программе «Аполлон», а также, в двухступенчатом варианте, для выведения на околоземную орбиту орбитальной станции «Скайлэб». Ракета-носитель выполнена по трёхступенчатой схеме, с последовательным расположением ступеней. Главный конструктор проета — Вернер фон Браун. Особенностью предполётной отработки "Saturn V" стал беспрецедентный объём наземных испытаний ракетного комплекса.
Наука и техника , Видео
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