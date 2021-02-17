Видео самого позднего рейса в истории навигации 

16 февраля В Арктике завершился самый поздний рейс в истории навигации. Российский газовоз «Кристоф де Маржери» завершил экспериментальный круговой рейс. Судно вышло 5 января из порта Сабетта на Ямале, через 11 суток достигло китайского Цзянсу, затем повернуло назад.

«Ледовую обстановку на трассе оцениваем как сложную, но в пределах ожидаемого. Наибольшее затруднение для судна представляли ледовые сжатия и торосистые участки в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, для преодоления которых судно двигалось кормой вперед. На всем протяжении трассы Севморпути мы поддерживаем безопасную с учетом ледовой обстановки и погодных условий скорость. Благодарю капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова и его экипаж за качественную проводку», — доложил капитан газовоза «Кристоф де Маржери».