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Мир предупредили об угрозе дефицита еды 

Профиль 12 минут назад
Мир предупредили об угрозе дефицита еды
Фото: ©depositphotos.com
Люди могут столкнуться с дефицитом продуктов питания из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Однако речь в этом случае идет о населении бедных стран.
С таким предупреждением выступили представители Организации Объединенных Наций (ООН), пишет The Guardian.
Практически во всем мире еда стала дороже, а в некоторых странах — совершенно недоступной для людей. В этом году ситуация выглядит сложнее, чем в прошлом, заявила Агнес Калибата, специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года. Она подчеркнула, что у многих закончились продукты и сбережения.
По прогнозам Калибата, борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять не менее пяти лет. Она заявила, что важно удерживать цены на низком уровне и делать продукты доступными для населения.
Мировые цены на продукты питания и сырье в прошлом году побили рекорд за последние три года. Индекс вырос в декабре 2020 года до 107,5 пункта, или 2,2% по сравнению с ноябрем, когда показатель был зафиксирован на самом высоком уровне почти за шесть лет.
Специалисты не связывают рост цен на продукты питания исключительно с пандемией COVID-19, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам поставок. По мнению экспертов, динамика цен зависит от соотношения спроса и предложения.
Ранее в ООН заявили, что пандемия «поставила человечество на колени». Генсек организации Антониу Гутерреш подчеркнул, что карантин обнажил проблемы, которые игнорировались годами. «Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении», — отметил он, добавив, что еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету. Гутерреш считает, что «на наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов».
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Наука и техника , В мире , Антониу Гутерреш , ООН , The Guardian
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