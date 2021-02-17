Мир предупредили об угрозе дефицита еды 

Люди могут столкнуться с дефицитом продуктов питания из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Однако речь в этом случае идет о населении бедных стран.

Практически во всем мире еда стала дороже, а в некоторых странах — совершенно недоступной для людей. В этом году ситуация выглядит сложнее, чем в прошлом, заявила Агнес Калибата, специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года. Она подчеркнула, что у многих закончились продукты и сбережения.

По прогнозам Калибата, борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять не менее пяти лет. Она заявила, что важно удерживать цены на низком уровне и делать продукты доступными для населения.

Мировые цены на продукты питания и сырье в прошлом году побили рекорд за последние три года. Индекс вырос в декабре 2020 года до 107,5 пункта, или 2,2% по сравнению с ноябрем, когда показатель был зафиксирован на самом высоком уровне почти за шесть лет.

Специалисты не связывают рост цен на продукты питания исключительно с пандемией COVID-19, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам поставок. По мнению экспертов, динамика цен зависит от соотношения спроса и предложения.