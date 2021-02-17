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Москва

ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса 

ТАСС 27 минут назад
Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC 202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в восьми странах, и их общее число достигло 94. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y. V2), в Бразилии и Японии (P.1), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен в восьми дополнительных странах, и по состоянию на 16 февраля 94 государства во всех шести регионах ВОЗ информировали либо о завезенных случаях [заболевания, вызванного этим штаммом], либо о передаче внутри общины". При этом "местная передача" коронавируса этой разновидности была зафиксирована в 47 странах. При этом доля заразившихся этим штаммом выросла, в частности, в Европе. Поступают также сообщения о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц старшего возраста.
Что касается разновидности коронавируса 501Y. V2, то с 9 февраля она выявлена дополнительно в двух странах, и их общее число достигло 46. В свою очередь штамм P.1 распространился в течение семи минувших дней в шести новых государствах, и теперь их насчитывается 21.
В январе ВОЗ заявила, что возникновение этих новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.
По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y. V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ , Бразилия , Великобритания , ЮАР , Япония
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