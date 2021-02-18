Ученые создали самую точную 2D-карту мира 

У всех нас есть свои любимые мировые карты, в центре которой находится континент, который мы называем своим домом. И когда эта карта мира переворачивается или смещается влево или вправо, все кажется… неуравновешенным.
Это отражение того, как карты могут влиять на то, как мы видим и понимаем мир.
Теперь группа исследователей переосмыслила подход и создала двустороннюю карту — круглую, похожую на Землю, но также плоскую, как блин, — в попытке дать нам менее искаженное представление о мире.
«Мы предлагаем кардинально другой вид карты», — сказал астрофизик Принстонского университета Дж. Ричард Готт, который разработал новый разворот вместе с математиком Робертом Вандербреем и физиком Дэвидом Голдбергом из Университета Дрекселя в Филадельфии.
Трио намеревалось создать плоскую карту с наименьшими возможными ошибками после создания системы для оценки существующих карт по тому, насколько они однобокие или перекос, и сколько областей и расстояний на картах были изогнутыми.
«Мы считаем, что это самая точная плоская карта Земли», — написали исследователи, когда опубликовали свои методы на предпечатном сайте arXiv.org перед рецензированием. Вы можете ознакомиться с результатами:
«Любая плоская карта сферы не может быть идеальной, но наша карта намного лучше, чем предыдущие, в минимизации ошибок в локальных формах, областях, изгибах, расстояниях и граничных разрезах», — сказал Готт.
Математически невозможно представить поверхность сферы в виде плоской карты без каких-либо искажений, поэтому создателям карт приходится прибегать к некоторым математическим уловкам, чтобы достоверно представить одни земные особенности, жертвуя другими.
Некоторые карты мира предназначены для сохранения формы стран (так называемые конформно-конические проекции Ламберта), в то время как другие карты — глобусы, выпуклые на экваторе — сохраняют площадь.
Наложение сотен карт за раз показывает, насколько искажается мир, когда картографы пытаются его сплющить, как показывает в этой интерактивной визуализации специалист по данным Майкл Фриман из Информационной школы Вашингтонского университета:
Судя по имеющимся у нас картам, лучший универсал — это компромисс. Известная как проекция Винкеля Трипеля и используемая National Geographic для создания карт мира, она сводит к минимуму искажения по площади, направлению и расстоянию.
Северное и Южное полушария могут быть размещены по обе стороны от экватора по краю, как вы можете видеть ниже.
Gott, Vanderbei & Goldberg
По словам исследователей, что расстояния между океанами и полюсами точны и легко измеримы, поэтому это может быть полезным инструментом для обучения детей окружающему миру.
Даже с учетом улучшений, в этой карте диска все еще есть некоторые искажения, но не такие большие, как в других проекциях. Области по краям в 1,57 раза больше, чем в центре.
Но, по крайней мере, эта карта придает новый смысл термину «плоская Земля».
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