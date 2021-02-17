Возможность новой волны COVID-19 оценили в ВОЗ 

В мире еще не сформировался коллективный иммунитет от коронавируса. Такую оценку дают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире телеканала « Россия 1 », что нельзя исключать третью волну пандемии. «Барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — предупредила представитель ВОЗ.

Почему распространился коронавирус?

В ВОЗ оценили различные сценарии начала пандемии коронавируса. Вуйнович рассказала, что сейчас имеется несколько гипотез. Их выдвинули по результатам работы международной миссии в Китае.

Первая версия состоит в том, что вирус перешел на людей через какого-то промежуточного хозяина от летучих мышей. Возможно, он действительно попал на продуктовый рынок в Ухане. Еще одна версия — распространение вируса началось с выращенных на фермах животных. Самой маловероятной, по мнению экспертов ВОЗ, гипотезой остается предположение об утечке вируса из лаборатории.

Возможны ли новые мутации вируса?

В ВОЗ не исключают того, что ученые выявят еще больше мутаций коронавируса. Они могут потребовать доработки существующих вакцин.

Вуйнович рассказала, что у экспертов не вызывает серьезных опасений эффективность вакцин в профилактике британского штамма коронавируса. Однако производители изучают возможность препаратов формировать иммунитет против различных штаммов вируса.

Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?

Вуйнович объяснила, что коронавирус перестанут считать источником пандемии тогда, когда на национальные системы здравоохранения перестанет ложиться аномально высокая нагрузка. В ВОЗ пока что не могут спрогнозировать, когда это произойдет. Один из показателей — снижение числа заболевших во всех регионах мира ниже эпидемиологического порога.