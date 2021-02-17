Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Возможность новой волны COVID-19 оценили в ВОЗ 

Профиль и ещё 13 12 минут назад
Возможность новой волны COVID-19 оценили в ВОЗ
Фото: ©Николай Галкин/ТАСС
В мире еще не сформировался коллективный иммунитет от коронавируса. Такую оценку дают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что нельзя исключать третью волну пандемии. «Барьера еще нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей», — предупредила представитель ВОЗ.
Почему распространился коронавирус?
В ВОЗ оценили различные сценарии начала пандемии коронавируса. Вуйнович рассказала, что сейчас имеется несколько гипотез. Их выдвинули по результатам работы международной миссии в Китае.
Первая версия состоит в том, что вирус перешел на людей через какого-то промежуточного хозяина от летучих мышей. Возможно, он действительно попал на продуктовый рынок в Ухане. Еще одна версия — распространение вируса началось с выращенных на фермах животных. Самой маловероятной, по мнению экспертов ВОЗ, гипотезой остается предположение об утечке вируса из лаборатории.
Возможны ли новые мутации вируса?
В ВОЗ не исключают того, что ученые выявят еще больше мутаций коронавируса. Они могут потребовать доработки существующих вакцин.
Вуйнович рассказала, что у экспертов не вызывает серьезных опасений эффективность вакцин в профилактике британского штамма коронавируса. Однако производители изучают возможность препаратов формировать иммунитет против различных штаммов вируса.
Станет ли COVID-19 сезонным заболеванием?
Вуйнович объяснила, что коронавирус перестанут считать источником пандемии тогда, когда на национальные системы здравоохранения перестанет ложиться аномально высокая нагрузка. В ВОЗ пока что не могут спрогнозировать, когда это произойдет. Один из показателей — снижение числа заболевших во всех регионах мира ниже эпидемиологического порога.
Ранее «Профиль» писал о том, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от коронавируса. Она не стала уточнять, о каком препарате идет речь.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Профиль: последние новости
Ученые определили лучшую музыку для расслабления Ученые определили лучшую музыку для расслабления Мир предупредили об угрозе дефицита еды Мир предупредили об угрозе дефицита еды Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества
Комментарии 3
Наука и техника , В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
00:43
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
Общество
Видео самого позднего рейса в истории навигации
01:37
Видео самого позднего рейса в истории навигации
Наука и техника
Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО
00:36
Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО
Армия
Появилось видео прощания с Юрием Власовым
03:15
Появилось видео прощания с Юрием Власовым
Происшествия
Видео предложения референдума по Железному Феликсу
02:07
Видео предложения референдума по Железному Феликсу
Новости Москвы
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение