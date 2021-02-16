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LG поможет Apple со складным iPhone 

Lenta.ru и ещё 3 16 февраля 2021
LG поможет Apple со складным iPhone
Фото: globallookpress.com
LG поможет Apple разработать гибкий дисплей для нового смартфона. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes.
Журналисты ссылаются на отраслевых источников, которые сообщают, что LG Display договорилась с американской компанией о сотрудничестве. Согласно договору, инженеры обеих корпораций займутся созданием экрана для складного iPhone. Информация о партнерстве LG и Apple подтверждает слухи о том, что американская корпорация заинтересована в выходе на рынок складных смартфонов.
Инсайдеры отметили, что LG сконцентрируется на разработке, однако поставками может заняться другая компания. Сообщается, что Apple рассчитывает на Samsung, которая ранее поставила компании Тима Кука большое количество гибких экранов на тестирование. В настоящий момент и LG, и Samsung являются основными поставщиками OLED-экранов для iPhone.
В середине февраля аналитики Omdia рассказали, что Apple намерена выпустить свой первый складной смартфон в течение ближайших нескольких лет. Компания рассчитывает представить iPhone в форм-факторе раскладушки с диагональю около 6,7 дюйма. Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple начала работу над смартфоном с гибким экраном, чтобы конкурировать с Samsung в данном сегменте рынка.
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Комментарии
Наука и техника , Тим Кук , Apple , Bloomberg
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