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Названы характеристики Xiaomi Mi 11 Lite 

Lenta.ru 1 час назад
Новый смартфон Xiaomi получит рекордный дисплей
Фото: Weibo
Новый доступный смартфон Xiaomi получит рекордный дисплей. Об этом сообщает издание GizChina.
Журналисты издания ссылаются на инсайдеров и полученную с сайта индийского регулятора (Bureau of Indian Standards, BIS) информацию о характеристиках смартфона. Ожидается, что Mi 11 Lite выйдет с IPS-экраном с поддержкой частоты отображения картинки до 120 герц. Устройство будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G без поддержки 5G. При этом источники полагают, что Xiaomi может представить отдельную версию девайса с поддержкой связи пятого поколения.
Согласно данным BIS, смартфон получит шесть гигабайт оперативной и минимум 64 гигабайта встроенной памяти. На задней панели Mi 11 Lite, который называют младшим смартфоном серии Mi 11, появится тройная камера с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей.
Источники полагают, что телефон получит аккумулятор емкостью 4150 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. Инсайдеры описывают Mi 11 Lite как минималистичный смартфон с очень тонким и легким корпусом. Сроки релиза аппарата не раскрываются.
Ранее в сети появился первый обзор неанонсированного смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Девайс, который получил два дисплея, флагманский чип Snapdragon 888 и тройную камеру с десятикратным оптическим зумом, судя по всему, окажется топовым устройством серии Mi 11.
Релиз оригинального флагмана Xiaomi Mi 11 состоялся в конце 2020 года. Аппарат вышел с 6,81-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, тройной камерой разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей, аккумулятором емкостью 4600 миллиампер-часов.
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