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Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке 

Ferra.ru 1 час назад
Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке
Фото: Ferra.ru
В сети появились результаты исследования учёных из Редингского университета. Они предсказали череду катастроф, которые ожидают нас в 21 веке. И первопричиной для многих из них станут выбросы парниковых газов.
Так, процесс выброса газов приведёт к повышению температуры в Китае, пишет Phys.org. Своего апогея потепление достигнет к 2025 году. И это событие вызовет множество катаклизмов, в числе которых учёные особенно отмечают засуху.
На первый взгляд кажется, что два градуса — это пустяк, но на самом деле речь идет о потеплении, которое в пять раз превысит наблюдаемые сегодня межгодовые температурные колебания. Самое выраженное потепление ожидается в Юго-Восточном Китае, где максимальная температура днем повысится на 3.2 градуса. При таком потеплении уже можно говорить о настоящей климатической катастрофе. Исследователи Редингского университета
При этом специалисты отмечают, что в случае уменьшения числа выбросов Китаем, так необходимое похолодание в конечном итоге всё же наступит.
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Наука и техника , Китай
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