Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке 

В сети появились результаты исследования учёных из Редингского университета. Они предсказали череду катастроф, которые ожидают нас в 21 веке. И первопричиной для многих из них станут выбросы парниковых газов.

Так, процесс выброса газов приведёт к повышению температуры в Китае пишет Phys.org. Своего апогея потепление достигнет к 2025 году. И это событие вызовет множество катаклизмов, в числе которых учёные особенно отмечают засуху.

На первый взгляд кажется, что два градуса — это пустяк, но на самом деле речь идет о потеплении, которое в пять раз превысит наблюдаемые сегодня межгодовые температурные колебания. Самое выраженное потепление ожидается в Юго-Восточном Китае, где максимальная температура днем повысится на 3.2 градуса. При таком потеплении уже можно говорить о настоящей климатической катастрофе. Исследователи Редингского университета

При этом специалисты отмечают, что в случае уменьшения числа выбросов Китаем, так необходимое похолодание в конечном итоге всё же наступит.