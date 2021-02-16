Карикатура в Deutsche Welle напомнила Рогозину о нацистском прошлом

«С тех пор, как в 1943 году по решению Адольфа Гитлера Deutscher Kurzwellensender был выведен из Deutschlandsender GmbH в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименован в Uberseesender («Заморское радио»), мало что изменилось в головах германских пропагандистов. К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», — написал Рогозин в Telegram, сопроводив запись соответствующим роликом.