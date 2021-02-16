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В Великобритании нашли еще одну разновидность коронавируса 

Газета.Ru 40 минут назад
Новая разновидность коронавируса появилась в Великобритании
Фото: ТАСС
Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом пишет газета Guardian.
Эта разновидность коронавируса получила название B1525, сообщили шотландские ученые. Также этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться.
"Британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" — в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм — в 15.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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Наука и техника , Наука , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ВОЗ , The Guardian , Австралия , Гана , Дания , Испания , Канада , Нигерия , США , Великобритания , Франция , Эдинбург
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