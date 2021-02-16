Новая разновидность коронавируса появилась в Великобритании

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Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании , которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом пишет газета Guardian.

Эта разновидность коронавируса получила название B1525, сообщили шотландские ученые. Также этот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

"Британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" — в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм — в 15.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.