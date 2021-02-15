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Учёные заставили пластинки левитировать с помощью света 

Ferra.ru 1 час назад
Учёные заставили пластинки левитировать с помощью света
Фото: Ferra.ru
Исследователи из Пенсильванского университета заставили левитировать две небольшие пластины, используя лишь свет.
Для эксперимента учёные изготовили майларовые пластинки толщиной 500 нанометров. Их нижнюю часть покрыли углеродными нанотрубками. Также исследователям понадобилась вакуумная камера и массив ярких светодиодов. Когда пластинки помещали в камеру, они начали левитировать. Ранее учёным ещё не удавалось заставить левитировать такие относительно крупные объекты.
Исследователи хотят использовать разработку, чтобы изучать мезосферу. Это слой атмосферы на высотах от 40-55 до 80-90 километров. Учёные надеются разработать летающую систему, которая сможет переносить крошечные сенсоры в мезосфере, используя свет. Также технологию можно использовать и для изучения Марса. Дело в том, что давление в атмосфере этой планеты аналогично давлению в мезосфере Земли.
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