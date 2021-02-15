Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Для исследования атмосферы разработали мобильный лидар 

Индикатор 2 часа назад
Для исследования атмосферы разработали мобильный лидар
Фото: Индикатор
Ученые из Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН создают первый в мире мобильный озоновый лидар для исследований влияния индустриальных выбросов на состав воздуха, наблюдения за вулканической активностью, а также изучения атмосферы Арктики. Создание нового лидара позволит закрыть неохваченный сейчас диапазон высот от 0.1 до 5 км, отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки РФ. Но прежде чем проводить измерения, необходимо разработать для них методику. Посвященная этому вопросу статья опубликована в журнале Atmosphere.
Цель ученых ИОА СО РАН — уточнение методики измерения концентрации озона на Сибирской лидарной станции (СЛС) для долгосрочных исследований озоносферы с учетом влияния температурной изменчивости и стратосферных аэрозольных слоев Западной Сибири. Инструментами СЛС ученые исследуют атмосферный слой от 5 до 45 км. Мобильный лидар позволит охватить диапазон высот от 0.1 до 5 км.
Наблюдения за поведением атмосферного озона помогают предотвращать экологические катастрофы. Озон — сильный окислитель, высокое содержание которого в нижних слоях атмосферы может негативно сказываться на здоровье человека и работе действующих технических устройств, таких как двигатели внутреннего сгорания. Около 85% озона находится в стратосфере. Наблюдения показывают сезонную изменчивость состояния озоносферы над Сибирью: высокое содержание озона в стратосфере и верхней тропосфере зимой-весной и пониженное — летом-осенью. Опасность образования таких «озоновых дыр» в теплый сезон чревато солнечными ожогами тела и роговицы глаз, увеличивающими вероятность развития онкологических заболеваний. Лидары позволяют оперативно и без существенных финансовых вложений получать данные о состоянии озоносферы.

«В своей работе мы используем значения фактической температуры, измеренные со спутников в период работы лидаров. Таким образом, повышается достоверность полученных результатов. Это также позволяет нам проводить сопоставления лидарных и спутниковых данных, тем самым выполнять интеркалибровку спутниковых и лидарных измерений. Однозначно, спутник очень удобный вспомогательный инструмент для проведения совместных исследовательских кампаний. Сложной для исследователей задачей до сих пор остается прием и интерпретация спутниковых измерений. В ИОА СО РАН эта задача решена с помощью Станции приема информации со спутников, и наши лидарные данные хорошо согласуются с результатами спутниковых измерений», — отметил первый автор исследования Алексей Невзоров.

Ученые уже доказали информативность выбранных длин волн лидарного зондирования для изучения динамики озона в верхней тропосфере и стратосфере Западной Сибири. Полученные в результате реализации проекта знания необходимы для дальнейших комплексных исследований атмосферы, в том числе в условиях экспедиционных работ.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Индикатор: последние новости
Биофизики пролили свет на белковые взаимодействия Биофизики пролили свет на белковые взаимодействия Изучены квантовые контакты между проводниками Изучены квантовые контакты между проводниками Реактор ПИК ввели в энергетический режим Реактор ПИК ввели в энергетический режим
Комментарии
Наука и техника , РАН , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение