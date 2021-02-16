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В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok
Фото: Reuters
Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном во вторник на ее сайте.
По мнению BEUC, соцсеть не обеспечивает защиту несовершеннолетних от опасного контента, а также вводит в заблуждение по нескольким вопросам.

"TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", — отмечается в документе.

Более того, организация считает несправедливой политику соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи. "Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", — подчеркивается в нем.
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