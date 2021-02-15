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Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам 

РИА Новости и ещё 1 30 минут назад
Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам
Фото: РИА Новости
Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными бактериями, которые устойчивы к существующим антибиотикам, считает заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.
Ранее он сообщал, что пандемия коронавируса привела к возникновению в стационарах бактерий, устойчивых к существующим препаратам, поэтому теперь необходимо создать альтернативу "классическим" антибиотикам для борьбы с внутрибольничными инфекциями. По его оценке, новые препараты могут быть созданы, в частности, на основе бактериофагов (вирусов, которые паразитируют в бактериальных клетках и способны их уничтожать).

"Сейчас фаготерапия переживает второе дыхание… И все больше исследований появляется, посвященных применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями — и особенно с заболеваниями, вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам", — рассказал Гончаров журналистам.

"Некоторое время назад мы предложили стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов", — уточнил специалист.
По словам ученого, по результатам экспедиций в Антарктику выяснилось, что бактериофаги в большом количестве могут быть обнаружены в местах обитания птиц, в том числе и пингвинов, а также в районах пресноводных озер.

"Другая часть исследований была посвящена поиску бактериофагов в многолетней мерзлоте в российской Арктике — в частности, в Восточной Сибири… Предварительные исследования показывают, что бактериофаги могут быть выделены из образцов палеонтологического материала, которые хранятся в вечной мерзлоте", — отметил Гончаров.

По его словам, на основе этих исследований в Институте экспериментальной медицины сформирован биологический банк штаммов бактериофагов.

"Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам", — заключил Гончаров.

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