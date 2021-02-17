Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Эксперт рассказал об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Вирусолог объяснил опасность британского штамма для детей
Фото: ТАСС
Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"К счастью, британский штамм в настоящий момент не получил распространение в России. Вместе с тем то свойство, которое приписывают британскому штамму, характерно и для традиционного циркулирующего штамма", — сказал он.

Горелов пояснил, что речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма. Эксперт отметил, что этот синдром развивается обычно через две-три недели после перенесенной коронавирусной инфекции у детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии. "Заболевание протекает крайне тяжело и требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии", — добавил он.
Ранее Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра республики Элену Прокопову сообщало, что британский штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. В клиниках страны увеличивается число больных, у которых вызываемое коронавирусом заболевание, часто протекающее в бессимптомной форме, перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
ТАСС: последние новости
Рогозин назвал скучным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора" Рогозин назвал скучным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора" ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса Космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса Космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса
Комментарии 4
Наука и техника , Общество , Словакия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
00:43
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
Общество
Видео самого позднего рейса в истории навигации
01:37
Видео самого позднего рейса в истории навигации
Наука и техника
Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО
00:36
Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО
Армия
Появилось видео прощания с Юрием Власовым
03:15
Появилось видео прощания с Юрием Власовым
Происшествия
Видео предложения референдума по Железному Феликсу
02:07
Видео предложения референдума по Железному Феликсу
Новости Москвы
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение