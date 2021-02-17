Вирусолог объяснил опасность британского штамма для детей

Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"К счастью, британский штамм в настоящий момент не получил распространение в России. Вместе с тем то свойство, которое приписывают британскому штамму, характерно и для традиционного циркулирующего штамма", — сказал он.

Горелов пояснил, что речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма. Эксперт отметил, что этот синдром развивается обычно через две-три недели после перенесенной коронавирусной инфекции у детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии. "Заболевание протекает крайне тяжело и требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии", — добавил он.