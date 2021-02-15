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Россияне смогут увидеть сближение Луны и Марса 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Россияне смогут увидеть сближение Луны и Марса
Фото: РИА Новости
Интересное астрономическое явление — сближение Луны и Марса — жители России смогут увидеть ночью 18 и 19 февраля. Об этом URA.RU заявил методист Уфимского городского планетария Филипп Терехов.
По его словам, расстояние между небесными объектами будет примерно 6-7 градусов. Такое сближение происходит несколько раз в год.

«При ясном небе ночью 18 февраля его смогут наблюдать все жители страны, расстояние между небесными объектами — примерно 6 градусов. 19 февраля Луна будет располагаться уже не снизу, а слева, и между ней и Марсом будет уже 7 градусов», — заявил он.

При этом в Уфимском городском планетарии уточнили, что Марс будет виден над Луной как яркая желтая звезда. Оба светила уйдут за горизонт к середине ночи.
«Рамблер» писал, что ранее астрономы рассказали об астероиде, летящем навстречу Земле. Километровый космический объект пройдет вблизи нашей планеты в конце марта.
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