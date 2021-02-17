«Прогресс МС-16» пристыковали к МКС в ручном режиме 

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Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковали к Международной космической станции в телеоператорном режиме.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на трансляцию.

На борту корабля находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха.