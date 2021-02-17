«Прогресс МС-16» пристыковали к МКС в ручном режиме 

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковали к Международной космической станции в телеоператорном режиме.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на трансляцию.
Отмечается, что процесс стыковки корабля с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами. При этом на борту МКС работал космонавт Сергей Рыжиков.
На борту корабля находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха.
15 февраля на Байконуре прошёл пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-16».