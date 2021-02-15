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Назван самый популярный подержанный iPhone 

РИА Новости 15 минут назад
Самой популярной подержанной моделью среди смартфонов Apple оказался iPhone Хs
Фото: РИА Новости
В конце 2020 года жители Москвы и Санкт-Петербурга активно обновляли свои смартфоны. К такому выводу пришли в сервисе продажи подержанной техники ДамПродам.
Самой популярной подержанной моделью среди смартфонов Apple оказался iPhone Хs, продажи которого составили 55 процентов. На втором месте — iPhone Хs Max (18 процентов), iPhone 11 Pro (15 процентов) и iPhone 11 Pro Max (12 процентов). А вот продажи бывших в употреблении Android-смартфонов, по данным сервиса, были не столь выдающимися — покупатели предпочитают им новые недорогие трубки.
Многие москвичи и петербуржцы, продавшие свой подержанный iPhone, поспешили купить новый смартфон от Apple. 90 процентов сделок по программе trade-in пришлись именно на семейство iPhone 12.
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Наука и техника , Apple , Москва , Санкт-Петербург
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