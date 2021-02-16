В глубине антарктических льдов обнаружены загадочные животные

Специалисты Британской антарктической службы обнаружили во льдах Антарктиды неизвестных ранее науке животных. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Marine Science, пишет " Прайм ".

По данным издания, в результате работ по бурению восьми скважин в теле ледника Фильхнера на западе материка, на глубине более 1,2 тыс. метров, под слоем льда толщиной чуть менее километра с помощью камеры были сделаны снимки неподвижных существ, внешне похожих на губки.

"Среди них оказалась одна стебельчатая губка, 15 губок других форм и 22 пока не идентифицированных животных", — ссылается "Прайм" на журнал Frontiers in Marine Science.

Авторы находки заявили о том, что и ранее предполагали наличие жизни под ледниками, но не представляли, что в условиях полной темноты и критически низких температур могут выжить более крупные животные, чем черви, медузы или некоторые виды рыб. Теперь ученым предстоит провести подробные исследования.