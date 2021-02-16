Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ученые нашли загадочных животных в глубине антарктических льдов 

РИА Новости Крым и ещё 4 2 часа назад
В глубине антарктических льдов обнаружены загадочные животные
Фото: Fotolia / David
Специалисты Британской антарктической службы обнаружили во льдах Антарктиды неизвестных ранее науке животных. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Marine Science, пишет "Прайм".
По данным издания, в результате работ по бурению восьми скважин в теле ледника Фильхнера на западе материка, на глубине более 1,2 тыс. метров, под слоем льда толщиной чуть менее километра с помощью камеры были сделаны снимки неподвижных существ, внешне похожих на губки.

"Среди них оказалась одна стебельчатая губка, 15 губок других форм и 22 пока не идентифицированных животных", — ссылается "Прайм" на журнал Frontiers in Marine Science.

Авторы находки заявили о том, что и ранее предполагали наличие жизни под ледниками, но не представляли, что в условиях полной темноты и критически низких температур могут выжить более крупные животные, чем черви, медузы или некоторые виды рыб. Теперь ученым предстоит провести подробные исследования.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
РИА Новости Крым: последние новости
Кто убил динозавров: ученые нашли виновника Кто убил динозавров: ученые нашли виновника Китайская компания разработала "пьяный режим" для смартфонов Китайская компания разработала "пьяный режим" для смартфонов В Краснодаре создадут свое "Сколково" В Краснодаре создадут свое "Сколково"
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
00:52
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
Армия
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
01:36
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
00:17
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
Происшествия В мире
Видео расследования в полиции США из-за валентинок
00:56
Видео расследования в полиции США из-за валентинок
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение