Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов 

Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского госуниверситета.

"Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 год. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет", — говорится в сообщении.

Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в "Астрономическом вестнике" и в трудах Института астрономии Российской академии наук , поясняет пресс-служба.

По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере.

"Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций", — цитирует пресс-служба слова профессора.

Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить, что в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.