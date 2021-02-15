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Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Ученые исследовали частоту падений метеоритов и болидов
Фото: РИА Новости
Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского госуниверситета.

"Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 год. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет", — говорится в сообщении.

Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в "Астрономическом вестнике" и в трудах Института астрономии Российской академии наук, поясняет пресс-служба.
По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере.

"Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций", — цитирует пресс-служба слова профессора.

Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить, что в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Самый большой кусок метеорита — более 600 килограммов — был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.
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Наука и техника , Александр Дудоров , РАН , Челябинская Область
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