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Археологи обнаружили следы старейшей письменности славян 

Газета.Ru 2 часа назад
Археологи обнаружили следы старейшей письменности славян
Фото: РИА Новости
Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян. Находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы, сообщает телеканал «360».

«Наши сотрудники на месте раскопок обнаружили ребро древнего животного, на которое нанесены последние семь знаков старогерманского рунового алфавита. Эти руны обычно связывают с германской мифологией», — сообщил руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.

Археолог считает, что находка доказывает, что славяне владели письменностью еще до того, как начали использовать глаголицу. Древние символы предки могли применяться для подсчетов и предсказаний.

«До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление», — сказал Махачек.

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Наука и техника , Брно , Чехия
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