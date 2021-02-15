Археологи обнаружили следы старейшей письменности славян 

Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян. Находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы, сообщает телеканал «360».

«Наши сотрудники на месте раскопок обнаружили ребро древнего животного, на которое нанесены последние семь знаков старогерманского рунового алфавита. Эти руны обычно связывают с германской мифологией», — сообщил руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.

Археолог считает, что находка доказывает, что славяне владели письменностью еще до того, как начали использовать глаголицу. Древние символы предки могли применяться для подсчетов и предсказаний.