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Подводный беспилотный аппарат «Сарма» создадут в России 

Российская Газета 1 час назад
Подводный беспилотный аппарат «Сарма» создадут в России
Фото: Фон перспективных исследований
Подводный беспилотный аппарат "Сарма" подготовят к серийному производству в 2024 году. Его можно будет использовать для транспортировки грузов, обслуживания систем наблюдения и освещения подо льдом.
Прототип будет готов в нынешнем году, в 2022-м планируют создать головной образец, а в 2023-м — силовые установки и аппаратуру. Это и завершит создание беспилотника, сообщил заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Александр Ведров. Об этом пишет "Интерфакс".
Заместитель гендиректора также добавил, что беспилотник станет универсальным. Он будет состоять из модулей, которые можно наращивать под определенные цели и задачи.
Предполагаемая дальность плавания "Сармы" — до 8,5 тысячи километров, автономность — до 90 суток при условии оснащения энергоустановкой на базе электрохимических генераторов и системой криогенного хранения и подачи реагентов.
Между тем, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований, руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов уже отмечал, что " Сарма" — проект фонда, направленный на создание испытательной платформы-демонстратора необитаемого подводного аппарата большой автономности. Работы по его созданию идут по графику.
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Комментарии
Наука и техника , Александр Ведров , Игорь Денисов , Фонд перспективных исследований , Алмаз-Антей , Интерфакс
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