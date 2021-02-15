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Москва

Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16» 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
«Прогресс МС-16» запущен на МКС сегодня утром. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-16» успешно стартовала с площадки № 31 на космодроме Байконур в 7:45 утра. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
Корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый газ с дополнительными запасами азота, а также 1 400 кг различного оборудования, материалы и предметы одежды и продукты питания.
Наука и техника , Видео
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