Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16» 

Все новости на карте

«Прогресс МС-16» запущен на МКС сегодня утром. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-16» успешно стартовала с площадки № 31 на космодроме Байконур в 7:45 утра. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Корабль «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый газ с дополнительными запасами азота, а также 1 400 кг различного оборудования, материалы и предметы одежды и продукты питания.