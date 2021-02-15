Материал для зарядки гаджетов теплом тела создали в России 

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») с зарубежными коллегами представили новую экономичную электрохимическую ячейку на основе углеродной ткани, сообщила пресс-служба вуза.

Модули на основе таких ячеек позволят преобразовать бросовое, попутное тепло в электроэнергию и смогут в перспективе заряжать носимые гаджеты прямо на руке, а автомобильные аккумуляторы — теплом выхлопных газов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Sustainability.

Развитие технологий прямого преобразования бросового тепла в электроэнергию (термоэлектричество) — одно из передовых направлений развития альтернативной энергетики. Работа термоячеек основывается на так называемом эффекте Зеебека: в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (ЭДС), если места контактов имеют разную температуру, передает РИА «Новости» . Серьезным недостатком уже существующих современных образцов термоячеек является их низкая выходная мощность. Это существенно ограничивает область их применения.

Коллектив ученых кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, РЭУ Плеханова и Университета Нигерии представил новое исследование, посвященное повышению емкости и эффективности термоэлектрохимических ячеек, способных преобразовывать энергию бросового тепла в электрический ток.

В частности, разработчики решали проблему перехода от активно изучаемых электродов на основе углеродных нанотрубок к углеродным тканям — материалу более доступному и дешевому. Один грамм нанотрубок стоит примерно 100 рублей, в то время как грамм углеродной ткани — 7,5 рублей.

«Наша работа посвящена повышению эффективности термоэлектрохимических ячеек на основе электродов из углеродного волокна и окислительно-восстановительного электролита на основе ферри— / ферроцианида калия. Мы изучили, как модификация поверхности электрода из углеродного волокна влияет на выходную мощность и параметры термоэлектрохимической ячейки», — рассказал один из авторов работы, ведущий эксперт кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Игорь Бурмистров.

Ученые исследовали два вида конструкций ячеек: обычную электрохимическую ячейку с солевым мостиком и корпусом типа монетной ячейки. В результате экспериментов они обнаружили, что модификация поверхности электродов титаном и оксидом титана может снизить внутреннее сопротивление ячейки на три порядка.

В результате, максимальная мощность для углеродного волокна, модифицированного металлическим титаном и оксидом титана, увеличилась до 25,2 мВт / м2, который обеспечивает КПД в 1,37%. Лучший мировой результат для термоячеек составляет около 3%, при этом в них использованы дорогостоящие массивы углеродных нанотрубок «nanoforest», декорированные игольчатыми наночастицами платины.

Сегодня научный коллектив работает над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей и планирует приступить к созданию опытных прототипов устройств на их основе. опытных прототипов устройств на их основе.